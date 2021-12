Nouvelle opération antidrogue à Bruxelles et en Wallonie

Avec plusieurs perquisitions et descentes ces dernières semaines, la police et la justice belges visent les membres d’une organisation criminelle internationale.

Une fois de plus, la police et la justice belges visent les membres d’une organisation criminelle internationale. Cette organisation, en partie composée de clans albanais, est soupçonnée d’avoir établi en Belgique un vaste réseau de conditionnement et de distribution de drogue. Il est question de trafic de cannabis et de cocaïne. Une quarantaine de perquisitions ont été menées aux premières heures du jour un peu partout dans le pays. Plusieurs descentes de police ont eu lieu en Wallonie, entre autres dans le Hainaut, et en région bruxelloise.