Coronavirus: un deuxième cas du variant omicron détecté en Belgique

Dans un tweet, Emmanuel André confirme qu’un deuxième cas a été détecté mais qu’ils ne sont pas liés. « Ce nombre pourrait atteindre le chiffre de 10 dans les prochaines heures. Dans l’attente des résultats de séquençage », a-t-il expliqué.

Les chiffres poursuivent leur hausse

Entre le 24 et le 30 novembre, il y a eu en moyenne 320,4 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 10 % par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin. Au total, 3.750 personnes sont encore hospitalisées en raison du covid, dont 780 patients traités en soins intensifs.

Entre le 21 et le 27 novembre, 17.839 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 12 % par rapport à la semaine précédente.

Ce que l’on sait

Les données préliminaires suggèrent « un risque accru de réinfection » par rapport aux autres variants dont le delta, dominant et déjà très contagieux, selon l’OMS. L’institution ne sait pas encore si omicron est plus facilement transmissible que d’autres variants. Elle ne sait pas non plus s’il entraîne des formes plus graves de la maladie. « Les données préliminaires suggèrent une augmentation des taux d’hospitalisation en Afrique du Sud, mais cela pourrait être dû à l’augmentation du nombre total de personnes infectées », plutôt qu’à omicron, indique-t-elle dans un communiqué.

Les personnes infectées en Afrique du Sud par le nouveau variant du coronavirus omicron ne sont pas gravement malades pour l’instant, même si la recherche reste limitée à ce stade. C’est ce qu’a rapporté la présidente de l’Association des médecins sud-africains, Angélique Coetzee. « Les patients se plaignent surtout d’avoir les muscles endoloris et de fatigue, une fatigue extrême », a-t-elle déclaré. On le voit au sein de la jeune génération, pas chez les personnes âgées ». Ce variant ne nécessiterait pas une hospitalisation immédiate des patients.