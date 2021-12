Mark Cavendish revient sur sa grosse chute aux Six Jours de Gand: «J’ai immédiatement pensé à ma femme et mes enfants»

Victime d’une terrible chute sur piste lors des Six Jours de Gand, Mark Cavendish souffre de trois côtes cassées et a dû être hospitalisé plusieurs jours avant de retrouver son domicile. Interrogé par AP, le Britannique est revenu sur ce terrible accident.

« Les chutes font partie du cyclisme », a-t-il déclaré. « Mais c’était un accident bizarre. Vous connaissez les dangers quand vous commencez une course. Seulement : de l’eau sur une piste qui provoque une réaction en chaîne… Non, ce n’est pas quelque chose que vous prenez en compte. J’ai su immédiatement, avant même de m’arrêter de rouler, que mes côtes avaient été touchées. Je les ai entendus… Juste après ma chute, j’ai immédiatement pensé à ma femme et à mes enfants, qui étaient là. (silence) Je voulais leur faire savoir le plus vite possible que j’allais bien. »