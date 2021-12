Colruyt: des tests rapides disponibles dès ce jeudi

Colruyt va, dès ce jeudi 2 décembre, proposer des tests rapides dans ses rayons. Selon le groupe, cette action répond à une demande de nombreux clients. « Tout le monde veut faire sa part pour maîtriser la pandémie et l’autodiagnostic joue un rôle toujours plus important, à côté de la distanciation sociale, du lavage des mains et du port d’un masque buccal. Nous voulons répondre à ce besoin en proposant les autotests covid à la vente dans tous nos magasins Colruyt », explique l’un des managers du groupe.