Gerard Piqué se lâche lors d’une interview: «Je préfère mourir que d’aller au Real Madrid»

Interrogé dans l’émission « El Hormiguero » sur la chaîne Antena 3, Gerard Piqué s’est confié en répondant à plusieurs questions qui lui étaient posées. Le défenseur du Barça s’est notamment exprimé sur l’arrivée de Xavi, qui a imposé des nouvelles règles dans le club catalan.

« Xavi a fixé des règles comme tous les coachs », a-t-il admis. « Il n’a pas parlé de celles du surf et du vélo électrique. Je ne sais pas si cela peut se faire ou pas. Il a fixé des règles qui sont nécessaires et nous allons les respecter, comme cela a toujours été. Est-ce un avantage que nous ayons été coéquipiers avec Xavi ? Je ne sais pas si c’est positif ou non que Xavi ait été un coéquipier. Cela vous met une pression supplémentaire dans le bon sens. Vous ne pouvez pas le décevoir moralement. Il connaît le niveau que je peux donner et si je ne le fais pas, cela me donnera le sentiment d’échouer. »