Uber verse un million d’euros à ses chauffeurs bruxellois

L’application n’est plus accessible depuis vendredi dernier suite à une décision de justice aux quelque 2.000 conducteurs de la capitale qui l’utilisaient. La plateforme leur alloue une prime individuelle de 500 euros.

Après une pétition qui rassemble plus de 33.000 signataires et du lobby auprès des élus, la société Uber a décidé d’aider financièrement les environ 2.000 chauffeurs qui opéraient jusqu’à vendredi dernier sur sa plateforme via une licence LVC (limousine) bruxelloise.

Concrètement, Uber débloque un million d’euros pour « tous les titulaires actifs sur l’application en octobre et en novembre 2021 avec un minimum de dix trajets au compteur ». Chaque chauffeur éligible recevra ainsi automatiquement 500 euros.