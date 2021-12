Réorganisation chez D'Ieteren - Un accord social conclu autour de la fermeture des sites de Drogenbos et Ixelles

Les deux sites n'étaient plus rentables, selon la direction. Celle-ci avait entamé en juin des négociations avec la délégation syndicale afin d'aligner partiellement les conditions d'emploi à celles du marché, pour amener l'activité des D'Ieteren Centers à la rentabilité et préserver au maximum l'emploi. "Au terme de quatre mois de discussions et d'un référendum tenu le 22 septembre dernier rejetant la proposition de la direction, celle-ci doit envisager de fermer ses deux sites structurellement déficitaires", expliquait à l'époque la direction.

Sont concernés par cette fermeture, le garage D'Ieteren Center Mail à Ixelles et la carrosserie Wondercar à Drogenbos (Brabant flamand). Quelque 280 personnes sont encore employées dans les autres D'ieteren Centers du groupe à Zaventem et Anderlecht. Ces centres assurent l'ensemble des services de vente et d'après-vente des marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, et des filiales My Way et Wondercar.