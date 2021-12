Relance wallonne: le plan du gouvernement critiqué de toute part

L’organisation syndicale et le patronat dénoncent le plan wallon sur le fond comme sur la forme. Dans l’opposition, le CDH ajoute son grain de sel : « Nous l’avions dit… »

Ce n’est pas tous les jours que la FGTB wallonne et l’Union wallonne des entreprises (UWE) unissent leurs voix pour critiquer le gouvernement régional. C’est pourtant le cas ce mercredi dans les colonnes de L’Echo, où Jean-François Tamellini et Yves de Wasseige s’en prennent vertement au plan de relance de 7,6 milliards porté par l’exécutif PS-MR-Ecolo présidé par Elio Di Rupo.

L’analyse du syndicaliste est claire : « L’impression générale de saupoudrage reste très forte. Il y a un manque de cohérence et de liant à travers les 319 mesures prises. Le caractère structurant du plan est absent. Le risque est qu’il n’y ait pas d’adhésion des partenaires de la société civile pour travailler sur le redressement de la Wallonie. Or, on ne peut pas se permettre un échec. »