Nucléaire: la proposition de Bouchez ne convainc pas Magnette

Le PS ne reste pas de glace mais réagi froidement à la proposition faite pas Georges-Louis Bouchez, ce mercredi matin dans les éditions de l’Echo, visant à atterrir, à sa façon, dans le dossier nucléaire. Pour rappel (lire par ailleurs), le président du MR invite à prolonger deux centrales, à attribuer une concession à Engie à cet effet, et à faire en sorte que l’Etat tire lui seul bénéfice d’une part de la capacité de production, entre 10 % et 20 %, précise-t-il, cela afin d’alimenter un fonds à caractère social permettant de réduire la facture énergétique pour les plus vulnérables. Avant une négociation compliquée au sein de la Vivaldi, une perche tendue vers le PS. Du moins, croit-il, ou ose-t-il croire. Et une tentative pour marginaliser Ecolo au passage, qui veut tourner la page du nucléaire purement et simplement.

Résultat ? Pas grand-chose, en tout cas à ce stade. Le porte-parole de Paul Magnette, Frédéric Masquelin, nous transmet ce commentaire. D’abord pour ce qui concerne le prix de l’énergie : « La question du prix doit être assurée quel que soit le scénario. A ce stade rien ne prouve que le scénario de la prolongation soit moins cher vu la nécessité d’investir dans la sécurité des centrales, et vu le fait que le prix n’est pas fixé en fonction des coûts réels de production mais en fonction du coût marginal ». Le PS enchaîne : « La proposition (de Georges-Louis Bouchez, ndlr) est une simple reprise du mécanisme que Paul Magnette avait mis en place quand il était ministre de l’Energie (2007-2009, Ndlr) : un prélèvement de la rente nucléaire, sans prolongation des centrales à l’époque, pour financer le tarif social et les investissements dans le renouvelable ». Le PS ponctue : « Par ailleurs il n’est pas question pour nous que l’Etat reprenne la responsabilité des risques de long terme liés au démantèlement des centrales, en contrepartie de la prolongation comme le proposait Georges-Louis Bouchez ce week-end, car ce serait un cadeau de plusieurs dizaines de milliards à Engie ».