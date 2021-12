Une qualification aux tirs au but: il y a dix ans qu’Anderlecht attendait ça

Les Mauves se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique après avoir éliminé Seraing aux tirs au but ce mardi.

La dernière série de tirs au but victorieuse, c’était en 1/16e de finale de la Coupe 2010-11, à l’Union du Centre (match joué au Tivoli, à La Louvière).

Anderlecht qui se qualifie aux tirs au but pour le tour suivant de la coupe de Belgique, c’est un événement ! Avant le dernier envoi victorieux de Murillo mardi soir à Seraing, les Mauves n’étaient plus sortis victorieux d’une telle loterie depuis dix ans.

Anderlecht, en Coupe de Belgique, c’est un total de 4 qualifications aux tirs au but mais surtout de 10 éliminations au terme de ce genre d’exercice.

En Coupe d’Europe comme en Supercoupe de Belgique, le RSCA a encore fait pire dans toute son histoire puisqu’il n’est jamais sorti vainqueur d’une séance de tirs au but. Son bilan : 3 éliminations européennes (Barcelone, Partizan et Tottenham lors de la finale perdue en 1984) et 2 défaites en Supercoupe.

Les séances de tirs au but pour les Mauves : seulement 4 victoires sur 19, soit 15 éliminations sur 19 !

On dénombre seulement 4 séries de tirs au but victorieuses sur 14 en Coupe de Belgique pour le RSCA. Au total, toutes compétitions confondues, les Mauves ne comptent que 4 qualifications sur 19 séances de tirs au but.