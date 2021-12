Coronavirus - De nouveau des Thalys vers Disneyland Paris et Charles de Gaulle à partir du 18 mars

La gare de Marne-la-Vallée est située à l'entrée des deux parcs Disney : Disneyland et Walt Disney Studios. Depuis Anvers, il faut moins de 2,5 heures pour atteindre l'entrée des parcs et depuis Bruxelles 1 heure et 31 minutes.

Dès la mi-mars, le Thalys desservira également à nouveau l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle (Paris), en 2 heures à partir d'Anvers et en moins d'1 heure et 15 minutes au départ de la capitale.