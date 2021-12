Coronavirus: absentéisme record des enseignants et des élèves dans le fondamental

Dans l’enseignement fondamental (maternelle et primaire), d’abord. Depuis le dernier baromètre du 12 novembre, l’absentéisme des enseignants est passé de 7 % à 14 % et celui des élèves de 7 à 16 %. « Les taux d’absentéisme des enseignants comme des élèves dépassent désormais les maxima atteints le 22 mars dernier, à la veille des vacances de Pâques 2021 qui avaient été anticipées d’une semaine pour des raisons sanitaires », commente le Segec. « La situation s’approche aujourd’hui d’un point que l’on peut considérer comme critique pour la bonne organisation des écoles fondamentales. » En début de semaine, 281 classes étaient fermées dans l’enseignement catholique, contre 80 classes la semaine précédente. Le maximum de 372 classes fermées avait été enregistré le 23 mars dernier.

À lire aussi Coronavirus: le tracing dans les écoles ne suit pas la cadence

Un rythme plus modéré

Les établissements secondaires se portent mieux. Les taux d’absentéisme des enseignants (9,7 %) et des élèves (9,9 %) évoluent à un rythme plus modéré. « Ceci confirme l’asymétrie des évolutions observées depuis nombreux mois entre le fondamental et le secondaire. » En termes de mesures sanitaires, la seule différence entre le fondamental et le secondaire réside dans le port du masque généralisé à l’ensemble des élèves.