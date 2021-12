Bruxelles: apaisement autour du dossier taxis

Concrètement, on parle désormais de quatre documents. D’abord, la fameuse ordonnance « sparadrap », cosignée par quatre partis de la majorité (Défi, Groen, Open VLD, one.brussels). Pour rappel, elle vise à trouver une solution temporaire pour les chauffeurs Uber, privés de courses, jusqu’à l’adoption de la réforme globale du secteur. Cette dernière a par ailleurs été coulée, lundi, en une proposition d’ordonnance PS ; elle reprend les termes de l’accord intervenu en gouvernement jeudi dernier. Le MR a, de son côté, déposé en octobre sa propre proposition de réforme. Enfin, le PTB s’est mêlé au débat, via une proposition de résolution qui vise à apporter un soutien financier aux chauffeurs Uber. En pratique, le Conseil d’Etat sera sollicité, en urgence, sur l’ordonnance réparatrice pour les chauffeurs Uber, et la commission Affaires intérieures du Parlement se penchera, mardi, sur l’agenda d’examen de tous ces textes.

Entre-temps, c’est en coulisses que ça se passe. Avec une volonté, souligne-t-on à plusieurs sources, de trouver un compromis satisfaisant les six partis à la table du gouvernement.