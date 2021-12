Décès du Grand Jojo: c’était au temps où Bruxelles brusselait

Le Grand Jojo, Annie Cordy, Toots Thielemans, Michel Demaret, Beulemans et Coppenolle… Ils appartiennent à cette Belgique à papa, joyeuse, zwanzeuse et populaire, qui est en train de disparaître.

C’était au temps où Bruxelles chantait. Les plus anciens s’en souviennent. Il y avait « Lange Jojo », Annie Cordy, le Grand Jacques… et l’harmonica marollien de Toots Thielemans, sifflant Ne me quitte pas.