Risque «plutôt faible» de pénurie d’électricité en Belgique cet hiver

Ailleurs en Europe, les prix élevés de l’électricité et du gaz naturel pourraient également entraîner une baisse de la consommation et donc une diminution de la pression sur les réseaux à haute tension. La France et l’Irlande, qui disposent de centrales électriques vétustes, sont les plus exposées au risque de pénurie d’électricité.