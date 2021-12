Coronavirus: Jambon veut un nouveau Codeco, Vandenbroucke des mesures supplémentaires

Mercredi, Jan Jambon (N-VA) a expliqué être en faveur d’une fermeture des activités en intérieur en vue des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il a surtout insisté pour que le Comité de concertation se réunisse à nouveau afin de discuter de mesures supplémentaires. « Je suis très préoccupé par ce qui se passe aujourd’hui dans les hôpitaux et en particulier aux soins intensifs », explique-t-il. « Je pense donc qu’il serait sage que le Comité de concertation se réunisse pour prendre des mesures supplémentaires. Notamment l’arrêt des activités en salle dans le secteur des loisirs », pouvait-on lire dans Het Laatste Nieuws.

« Je pense que nous devons prendre ces mesures maintenant pour pouvoir célébrer Noël et Nouvel An dans une atmosphère plus ou moins normale », a déclaré Jan Jambon.

Pour l’instant en Belgique, tous les indicateurs poursuivent leur augmentation, à l’exception d’un très léger recul du taux de reproduction du virus qui est désormais de 1,07 (-6 %). Mais lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend toujours à s’accélérer.

> Les hôpitaux doivent fermer tout ce qui n’est pas vital

Dans la foulée, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a aussi dit vouloir réfléchir aux règles concernant les activités en intérieur : « Nous devons nous demander si les mesures en la matière sont suffisantes », a-t-il déclaré, selon Belga. « Monsieur De Croo et moi croyons qu’il faut agir en cohérence. Donc s’il faut des mesures supplémentaires, il faut examiner ce qu’on peut faire dans tous les secteurs y compris celui de l’enseignement où nous voyons en Flandre une flambée spectaculaire des clusters et des contaminations », a indiqué le ministre de la Santé.

Au cabinet du Premier ministre, on se borne à déclarer, qu’à ce stade, aucun nouveau Codeco n’est convoqué. Il ne le serait en fait que si les chiffres de l’épidémie dévissent fortement des modélisations, comme l’a suggéré Alexander De Croo en expliquant pourquoi, vendredi dernier, un Comité de concertation avait été réuni bien avant la date initialement prévue et quelques jours seulement après la réunion précédente. Autrement dit : à l’heure où l’on écrit ces lignes, on espère toujours que les mesures prises vendredi dernier seront suffisantes.

Un avis a toutefois été demandé au commissariat corona et aux experts du GEMS et contact sera pris avec les autres ministres-présidents