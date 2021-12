Jan Jambon souhaite un nouveau Comité de concertation pour durcir les règles

Mercredi, Jan Jambon (N-VA) a expliqué être en faveur d’une fermeture des activités en intérieur en vue des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il a surtout insisté pour que le Comité de concertation se réunisse à nouveau afin de discuter de mesures supplémentaires. « Je suis très préoccupé par ce qui se passe aujourd’hui dans les hôpitaux et en particulier aux soins intensifs », explique-t-il. « Je pense donc qu’il serait sage que le Comité de concertation se réunisse pour prendre des mesures supplémentaires. Notamment l’arrêt des activités en salle dans le secteur des loisirs », peut-on lire dans Het Laatste Nieuws.