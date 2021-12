Vinçotte passe entre des mains néerlandaises

Selon Vinçotte, il n'y a "que des synergies positives" avec Kiwa: la société conservera ainsi son niveau d'emploi et ses centres de compétences et de décisions, et disposera également des moyens nécessaires pour poursuivre sa transformation digitale au sein du groupe néerlandais.

Vinçotte compte près de 2.000 travailleurs. Le nom de la marque continuera également d'exister et la direction restera à bord. Les Belges seraient désormais en mesure d'offrir davantage de services sur de nouveaux marchés internationaux au travers du réseau de Kiwa.

Les deux partenaires justifient leur rapprochement par l'évolution "sans précédent" que connait le secteur des services d'inspection et de certification. "Cette évolution se caractérise essentiellement par l'essor de nouveaux domaines d'activités et de nouvelles compétences (cyber-sécurité, énergies renouvelables, etc.), la transition numérique (nouveaux types d'équipements à inspecter, nouvelles techniques d'inspection, en ligne et en temps réel) et un phénomène de concentration des acteurs industriels qui modifie sensiblement le paysage concurrentiel", expliquent-ils.