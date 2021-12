Mamans d’enfant en situation de handicap: se décharger par la parole

L’accueil d’un enfant en situation de handicap peut être vécu comme un traumatisme pour les familles, et surtout les parents. Mais nombreux sont ceux à trouver dans les groupes de parole un apaisement et une forme de bienveillance.

Olivia est la maman de Louis, 10 ans. Son petit garçon souffre d’un trouble autistique. Et c’est à l’âge où son fils aurait dû prononcer ses premiers mots que sont apparus les premiers questionnements. « Je sentais au fond de mon cœur de maman que quelque chose n’allait pas », confie Olivia. « Je le comparais aux autres enfants de son âge et je voyais qu’il y avait chez lui quelque chose de différent. Il avait de gros problèmes de langage, associés à de la dyspraxie au niveau de la main droite. Et surtout, il n’avait pas vraiment conscience de l’autre. Je m’interrogeais, mais en même temps, je me disais parfois qu’il était peut-être seulement plus “lent” dans son développement ».