Variant omicron: la France durcit les conditions d’accès à son territoire

L’Afrique australe visée

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a également annoncé que les vols avec dix pays de l’Afrique australe reprendraient à partir de samedi mais avec un « encadrement extrêmement strict et drastique ». Seuls les Français, les ressortissants de l’UE, les diplomates et les navigants pourront voyager sur ces destinations. Ces voyageurs subiront, en outre, un test covid à leur arrivée en France, suivi d’un isolement de sept jours en cas de résultat négatif et de dix jours si le résultat est positif, a-t-il précisé.

Dans les deux cas, l’isolement « sera surveillé par des forces de sécurité intérieure et en cas de non-respect de l’isolement, une amende de 1.000 à 1.500 euros » sera infligée, a ajouté le porte-parole. Ces mesures concernent les sept pays avec lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi (Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibie et l’Eswatini), auxquels ont été ajoutés le Malawi, la Zambie et l’île Maurice.

Le gouvernement intégrera ces dix pays dans une nouvelle catégorie « rouge écarlate » créée pour les « pays à risque », pour lesquels « il n’y aura pas de déplacements ou d’accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d’études et même de recherche ».

Les voyageurs provenant de l’UE ou pas

Par ailleurs, le gouvernement impose pour l’ensemble des voyageurs provenant d’un pays hors de l’UE un test négatif de moins de 48 heures, « que ces voyageurs soient vaccinés ou non ».

Concernant les voyageurs en provenance des pays de l’UE, la France imposera un test de 24 heures pour les non-vaccinés.

« La question d’une obligation de tests négatifs pour les voyageurs (vaccinés) en provenance de pays de l’UE se pose », a dit M. Attal, précisant que le gouvernement cherche « une coordination européenne » sur ce sujet et qu’une « décision sera prise d’ici la fin de la semaine ».