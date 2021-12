Congo Hold-up: les bonnes affaires des conseillers du président Tshisekedi

Les documents de « Congo hold-up » ne mettent pas seulement en cause l’ancien président congolais Joseph Kabila. Ils démontrent également qu’au moins deux collaborateurs de l’actuel président congolais, Félix Tshisekedi, ont continué de faire des affaires après leur prise de fonction à la présidence.

Par Par Justine Brabant (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI)

Le détournement d’au moins 138 millions de dollars d’argent public par l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila et ses proches, révélé par Mediapart et ses partenaires de « Congo hold-up », provoque depuis une semaine une onde de choc en RDC et au-delà.

Le gouvernement congolais, à travers sa ministre de la Justice Rose Mutombo, a ordonné le 20 novembre au procureur général près la Cour de cassation « d’ouvrir une instruction judiciaire » sur les « révélations de détournements de fonds publics impliquant plusieurs sociétés congolaises et internationales » contenues dans Congo hold-up.