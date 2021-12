Météo: l’IRM émet deux nouvelles alertes jaunes

Le ciel sera nuageux et traversé par des averses, mercredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent deviendra modéré à l’intérieur des terres et assez fort à la Côte où les rafales pourront encore dépasser les 50 km/ h. Du côté des températures, les valeurs seront comprises entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer.

Deux alertes jaunes

L’IRM a émis une première alerte pluie sur la région de Liège qui devrait durer jusque jeudi matin. Par ailleurs, des conditions glissantes sont attendues sur une grande partie du sud du pays jusque jeudi soir.

Les prévisions de ces prochaines heures

Mercredi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable en Basse et Moyenne Belgique et plutôt abondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les nuages bas pourront d’ailleurs limiter la visibilité sur le relief. Des averses (hivernales) sont encore prévues et la neige pourrait même tenir au sol au-dessus de 400 m en fin de nuit. Les minima dégringoleront aux alentours de -1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés. En fin de nuit, le vent se renforcera à nouveau à la Côte pour devenir assez fort avec des rafales qui approcheront les 70 km/h.

La journée de jeudi s’annonce nuageuse et froide, ponctuée de quelques averses de neige en Ardenne. Un coup de tonnerre n’est pas exclu. Les maxima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne et 6 degrés à la Côte, sous un vent généralement modéré sauf à la mer où il soufflera plus fort.