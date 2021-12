Les voies de la résilience: réorienter l’économie, réduire les inégalités, s’appuyer sur la nature et la respecter

Imaginé dans le cadre de la crise du covid, le congrès wallon sur la résilience qui se tiendra en virtuel ce jeudi soir aura été dépassé par son propre sujet. Les inondations qui ont endeuillé la Wallonie ont montré, selon la ministre de l’Environnement, que « la crise climatique n’est pas pour demain, elle est d’aujourd’hui. Et elle se combine avec d’autres crises environnementales ». Le diagnostic des menaces montre « l’étendue des risques et les interconnections entre eux », souligne Valentine Van Gameren, attachée à la direction « développement durable » de l’administration wallonne. On n’a donc que le mot de résilience à la bouche : une démarche qui consiste à « trouver des moyens de faire face aux événements inattendus et aux crises, notamment liés aux risques environnementaux. Et qui vise également à identifier des moyens durables pour les humains de vivre dans les limites planétaires. »