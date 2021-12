Basket: le Belge, Ismael Bako, dans le meilleur cinq des deux premières journées des qualifications pour la Coupe du monde

Bako a compilé 10 points et 8 rebonds de moyenne lors des deux victoires contre la Slovaquie et la Serbie. Face aux Serbes, le joueur de BAXI Manresa en Espagne avait réalisé un double-double avec 14 points et 11 rebonds.

Du lourd à ses côtés

Des performances qui lui permettent d’intégrer le meilleur cinq des deux premières journées aux côtés du Turc Shane Larkin, du Slovène Jaka Blasic, du Russe Andrey Zubkov et du Français Louis Labeyrie.

La Belgique a débuté ses qualifications pour la Coupe du monde 2023 par deux victoires en Slovaquie (57-83) et contre la Serbie (73-69). Les qualifications pour la Coupe du monde 2023 se déroulent en deux tours. Au terme d’une phase aller-retour, jouée en novembre, février 2022 et juin 2022, les trois premiers de chaque groupe accéderont au second tour qualificatif. Les trois équipes d’un groupe seront rejointes par trois équipes d’un autre groupe pour former une nouvelle poule de six, en conservant les résultats obtenus au premier tour. Chaque équipe affrontera, en aller-retour, les trois nations qui n’étaient pas présentes dans sa poule initiale.