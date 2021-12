Ralph Lauren, le Walt Disney de la mode

« Mon père a créé un monde magique », déclare David, le fils de Ralph Lauren. Et tandis que la nouvelle boutique milanaise de la marque vient d’être inaugurée, il nous dévoile quelques perspectives : « Notre avenir ? Le prêt de vêtements, pour éviter le gaspillage. »

Né dans le Bronx, à New York, il y a 82 ans, Ralph Lauren, de son vrai nom Ralph Lifschitz, a débuté en tant que créateur de cravates. Il s’est aujourd’hui imposé comme un des magnats de la mode : la marque a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (1,32 milliard d’euros) au cours du deuxième trimestre de 2021. Il est le premier styliste à avoir créé un mode de vie, pas seulement un style, et il l’a si bien fait que sa vision coïncide aujourd’hui avec le rêve américain : du denim pour les week-ends à la campagne, des costumes pour la ville, un luxe rustique pour les Hamptons et des robes de soirée à la Gatsby le Magnifique.