Les taxis attaqueront une nouvelle fois Uber

La « Brussels taxi fed » envisage également deux autres procédures en justice si l’ordonnance réparatrice et temporaire déposée par plusieurs partis de la majorité bruxelloise est votée le 10 décembre prochain (il est impossible d’attaquer un texte qui n’a pas encore d’existence juridique). Premièrement, un recours en annulation et devant la Cour constitutionnelle. « Nos avocats ont examiné la démarche et elle ne tient pas juridiquement la route », assure le représentant. Deuxièmement, une action en réparation visant la Région bruxelloise. « Nous méritons des dommages et intérêts pour cette gestion chaotique et illégale du dossier. »

Des actions prévues ce jeudi

Pour rappel, la cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt mercredi passé, stipulant que les chauffeurs opérant sur l’application violaient l’ordonnance organisant le service de taxi. Précisons que l’affaire oppose depuis de nombreuses années, le secteur des taxis (et plus précisément l’opérateur Taxis Verts) à l’entreprise américaine. Uber, qui s’est conformé très rapidement (vendredi soir) au jugement, risquait des astreintes et ses dirigeants et employés des poursuites pénales. Par conséquent, la très large majorité de ses collaborateurs sont depuis lors privés de leur gagne-pain.

Lundi, plusieurs partis de la majorité bruxelloise ont cependant déposé une proposition d’ordonnance réparatrice et temporaire qui sera examinée vendredi. Et devrait passer au vote le 10 décembre prochain même si politiquement le climat est particulièrement tendu, le PS y étant farouchement opposé, Ecolo encore visiblement partagé. Ce texte doit permettre aux chauffeurs de reprendre leur activité le temps qu’un nouveau Plan taxi voie le jour, après sept ans de gestation, cet été.

Une démarche qui a mis, à son tour, en colère le secteur des taxis. « On nous retire notre victoire, on contourne une décision de justice, c’est inacceptable », poursuit Sam Bouchal. Après plusieurs jours de blocage opérés par les chauffeurs la semaine dernière, les taximen bruxellois se rassembleront dès 6 heures ce jeudi matin 2 décembre place Meiser et se dirigeront vers la petite ceinture en cortège. Entre 300 et 400 véhicules sont attendus.