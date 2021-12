Hugo Siquet réagit à son transfert à Fribourg: «Un club qui reflète mes valeurs sur et en dehors du terrain»

Sur le site internet du club allemand, le joueur belge a réagi à l’annonce de son transfert : « Le SC Fribourg est un club très ambitieux et familial qui reflète mes valeurs sur et en dehors du terrain. Je suis plein d’impatience de pouvoir bientôt jouer ici. »

Le club est également ravi de ce transfert, comme l’explique le directeur sportif, Klemens Hartenbach : « Nous suivons le chemin d’Hugo depuis ses premières années au Standard. Il n’était pas possible de faire un changement l’été dernier, donc la joie est d’autant plus grande maintenant.(…) Son intelligence de jeu, son énergie et son envie constante d’aller de l’avant le distinguent. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans. Ensemble, nous voulons maintenant franchir les prochaines étapes de son développement et nous l’attendons vraiment avec impatience. »