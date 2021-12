Les agresseurs de l’étudiant bastognard, laissé handicapé à vie, auront un casier judiciaire

Il y a cinq ans, des jeunes avaient tabassé Mathis, 18 ans, qui s’était installé en kot deux jours plus tôt. La victime reste handicapée à 50 % à la suite de cette agression gratuite. Les auteurs espéraient une peine de travail ou, pour certains, un acquittement. Le tribunal ne les a pas suivis.

Le tribunal correctionnel de Liège a statué ce mercredi dans le dossier d’une agression particulièrement sauvage et gratuite d’un étudiant originaire de Bastogne, prénommé Mathis, laissé pour mort non loin du Carré, à Liège, où il faisait sa première sortie après s’être installé dans son kot. Malgré le délai écoulé, le tribunal a fait montre d’une certaine sévérité à l’encontre des jeunes auteurs, épinglant la gravité des faits et leurs conséquences irréversibles, la victime restant handicapée à 50 %.