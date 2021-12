Une unité de production de pellets industriels envisagée à Oupeye

Ces unités devraient produire respectivement 5MW d'électricité, soit l'équivalent de la consommation de 15.000 ménages et 200.000 tonnes de pellets annuellement. La production de la chaleur et de l'électricité servira à couvrir les besoins du site et le surplus sera injecté sur le réseau.

"Nous souhaitions un avant-projet qui s'intègre dans son environnement. Il se situe en bordure de canal, afin de favoriser le transport fluvial. Nous avons également revu la hauteur des silos pour diminuer l'impact paysager des infrastructures. La rencontre avec les riverains de ce soir permettra de récolter les avis, questions et suggestions et de les prendre en compte dans l'étude d'incidence. On attend des réactions positives, même si nous comprenons les craintes de voir arriver un industriel", a commenté le porte-parole du groupe; Emmanuel Nistajakis. "Par ailleurs, le pellet est un combustible propre considéré comme neutre en émissions de CO2".