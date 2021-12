La Foire du livre 2022 est annulée

C’est triste, c’est navrant, on a tout retourné dans tous les sens, mais on s’est dit que ce n’était pas possible, qu’on ne pouvait pas faire courir des risques sanitaires et économiques à nos partenaires et au public. » Marie Noble, la commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles, est désolée. Mais le conseil d’administration et l’équipe organisatrice ont pris leurs responsabilités, vu l’apparition d’un nouveau variant du covid, les restrictions actuelles et l’absence de visibilité sur la situation sanitaire dans trois mois.

« On a préféré décider maintenant », reprend Marie Noble, « parce que chaque jour qui passe entraîne des budgets pour tout le monde et le milieu du livre ne peut pas se le permettre. » Après la Brafa, Batibouw, le Salon de l’auto, il était en effet compliqué pour la Foire de maintenir le cap de son événement annuel. Il est donc annulé. Rendrez-vous en mars 2023, « avec une encore plus belle et festive », comme dit le communiqué.