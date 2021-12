Coupe de Belgique: Eupen lance le bal face à Zulte Waregem (direct, 0-2)

Qui parviendra à imiter Anderlecht, victorieux aux tirs au but après un match dingue et à suspense au Pairay ? Plusieurs rencontres sont au programme et, sur le coup de 22h45, ou un peu plus tard comme hier, on connaîtra les noms de six nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

C’est Eupen qui lance le bal en accueillant Zulte Waregem alors que le duel entre Westerlo et OH Louvain débute 45 minutes plus tard. En soirée, place à l’affiche de la journée entre le KRC Genk et le FC Bruges. Spectacle garanti !

Le direct