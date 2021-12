Justin Bieber, artiste le plus écouté sur Spotify en Belgique en 2021

La plateforme de streaming a publié ses classements annuels par pays. En Belgique, c’est Justin Bieber qui est le plus « streamé » devant Dua Lipa et The Weeknd.

Pour l’année 2021, c’est Justin Bieber qui est l’artiste le plus streamé en Belgique, devant Dua Lipa, The Weeknd, Ed Sheeran et le Belge Damso, qui arrivent en 5e position. Angèle, dont le nouvel album paraît en fin de semaine, apparaît en 48e position du classement des artistes les plus écoutés de l’année en Belgique alors qu’on trouve encore, pour les artistes du pays, Lost Frequencies (33e) dans ce top 50.

Comme toutes les traditions de la fin de l’année, elle est attendue autant que redoutée : Spotify a diffusé ce mercredi ses classements annuels des artistes et morceaux les plus écoutés au cours de l’année écoulée.

Du côté des morceaux les plus écoutés au cours de l’année, c’est le tube Montero de Lil Nas X qui arrive en première position devant Drivers license d’Olivia Rodrigo. Voici le classements des 50 titres les plus écoutés de l’année en Belgique. L’année dernière, c’était Blinding Lights de The Weeknd qui s’était classé numéro 1. Montero (Call Me By Your Name) a été écouté depuis sa sortie à la fin mars plus d’un milliard de fois sur Spotify (1.137.354.461) dans le monde.

Ces deux classements se complètent, pour la Belgique, d’un classement des artistes belges les plus écoutés en Belgique, où l’on retrouve les trois premiers cités, ou encore l’artiste flamand Regi, Tourist LMC aux 5 premières places.

Au niveau mondial, les classements de Spotify, diffusés ce mercredi, donnent la prééminence à d’autres artistes. Pour la deuxième année de suite, c’est le Portoricain Bad Bunny qui est le plus écouté dans le monde, devant Taylor Swift et le groupe de K-pop de BTS. Sans nouveau titre à son actif en 2021, Bad Bunny n’en a pourtant pas moins enregistré 9 milliards d’écoutes sur l’année. Au niveau mondial, il relègue Justin Bieber à la cinquième position.

Enfin, au-delà des chiffres d’écoute par artistes ou par morceaux, la plateforme musicale relève quelques tendances fortes de l’année, où la nostalgie a joué un rôle important dans l’écoute de musique, avec le retour au premier plan de disques publiés il y a plus de 20 ans et qui ont pesé lourd dans les écoutes en 2021, comme Rumours de Fleetwook Mac, Nevermind de Nirvana, Hybrid Theory de Link Park. La pandémie continue par ailleurs à influencer les habitudes d’écoute sur Spotify, qui note que sa playlist « Music for plants » a enregistré une hausse de 1.400 % du nombre d’écoutes alors que les playlists créées par les utilisateurs en rapport avec la vaccination ont généré plus de 42 millions d’écoutes en 2021. Des morceaux « vax-oriented » ? On citera « Hit Me With Your Best Shot » de Pat Benatar ou « The Cure » de Lady Gaga.

Comme de coutume encore, Spotify met à disposition de ses abonnés la liste des titres qu’ils ont le plus écoutés, disponibles via son application ou via son profil personnel, sur demande, en version Excel. De quoi se composer son top personnel

