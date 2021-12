Union Saint-Gilloise: à Brighton, les yeux sont rivés sur Mitoma

Le retentissement de l’épopée de l’Union a largement dépassé les seules frontières de notre Royaume. Ainsi, récemment, des médias de renom comme Marca en Espagne ou le Corriere dello Sport en Italie -pour ne citer qu’eux- se sont intéressés à la belle histoire du matricule 10, surprenant leader de la Division 1A. Une division qu’elle retrouve 48 ans plus tard.

Mais qu’en pense-t-on de l’autre côté de la Manche ? Et dans le Sussex plus précisément ? Une région d’où est originaire Tony Bloom, le président de Brighton & Hove Albion, actif en Premier League, et qui est également l’actionnaire majoritaire de l’Union. C’est la question que nous avons posée à Brian Owen, journaliste à « The Argus », le quotidien local de Brighton.

« On s’intéresse aux joueurs prêtés à l’Union »