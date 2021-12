Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 regagne un pour-cent, Paris et Francfort plus du double

Proximus (16,83) et Ageas (47,81) se distinguaient par des bonds de 5,06 et 4,78 pc devant Melexis (106,20), en hausse de 3,41 pc. Galapagos (43,50) et arGEN-X (249,90) s'appréciaient de 2,55 et 1,17 pc, Solvay (100,60) et UCB (96,64) de 1,70 et 0,52 pc. AB InBev (49,76) et KBC (74,66) remontaient de 1,02 et 0,86 pc alors que Aedifica (114,60) et Sofina (404,20) reperdaient 3,05 et 1,13 pc. Telenet (31,46) cédait 0,38 pc tandis que Orange Belgium (19,50) et Bpost (7,22) remontaient par ailleurs de 1,04 et 0,91 pc. Aperam (43,51) et Umicore (43,20) regagnaient 2,79 et 0,44 pc, GBL (96,64) gagnant 1,17 pc.

Hors BEL 20 on remarquait l'envolée de 11,3 pc de Iep Invest (10,30) qui faisait suite à l'annonce d'un dividende de 2 euros brut. Roularta (16,90) bondissait également de 4 pc après avoir déjà engrangé 7,6 pc la veille. Bekaert (36,44) et Exmar (4,10) étaient positives de 2,2 et 2 pc, Kinepolis (48,18) et Azelis (25,97) remontant de 2,6 et 3,3 pc à l'inverse de Deceuninck (3,32) qui chutait de 3,8 pc. D'Ieteren (162,50) et Van de Velde (32,30) valaient 1,1 et 3,8 pc de plus que mardi alors que Balta (2,60) et Shurgard (53,40) reculaient de 2,6 et 2,2 pc, Vastned Belgium (27,70) chutant de 4,5 pc. Onward Medical (10,98) récupérait 20,6 pc tandis que Biocartis (3,84) et Mithra (20,90) bondissaient de 6,5 et 4,5 pc à l'inverse de Bone Therapeutics (0,95) qui plongeait de 6,1 pc.