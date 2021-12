Footbelgate: «Je n’ai jamais touché un cent en noir», répond Yannick Ferrera

Au cours de ses 200 heures d’audition devant les enquêteurs pour obtenir son statut de repenti, Dejan Veljkovic a expliqué en long, en large et en travers les différents montages fiscaux et autres fausses factures qu’il avait mis en place en concertation avec des dirigeants de clubs (Anderlecht, FC Bruges, Malines, Genk, Standard, Lokeren et Louvain), des entraîneurs et des joueurs. Avec notamment la systématisation de fausses factures de scouting ou autres prestations qui étaient payées à des membres de sa famille ou à des amis en Serbie, au Monténégro et à Chypre avant que l’argent ne revienne en Belgique et ne soit redistribué en cash et en noir par Veljkovic aux acteurs du ballon rond. Avec des sommes allant jusqu’à 1,5 et 2,38 millions d’euros pour Peter Maes et Aleksandar Jankovic selon les propos de l’intermédiaire.