Podcast – Eléction présidentielle: que peut faire le candidat Zemmour?

Par Pierre Fagnart Publié le 1/12/2021 à 18:41 Temps de lecture: 1 min

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel : Eric Zemmour sera bien candidat à l’élection présidentielle française. Le polémiste d’extrême droite a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux ; vidéo dans laquelle il confirme sa participation au scrutin, rappelle la grandeur de la France d’avant et pointe les responsables de la décadence (d’après lui, dans le désordre, les migrants et les bien-pensants). Pour ce podcast, on a appelé l’envoyée permanente du Soir à Paris, Joëlle Meskens. Avec elle, on décrypte cette vidéo de candidature et on revient sur les premiers mois de campagne d’Eric Zemmour.