Testing & tracing: de nouvelles règles pour éviter l’effondrement du système

Personne n’avait la mine réjouie lors de la conférence de presse détaillant les nouvelles règles en matière de testing & tracing mercredi après-midi. Les négociations duraient depuis presque une semaine en coulisses pour trouver un moyen d’éviter que le système mis en place craque complètement. En réalité, il a déjà craqué à plusieurs niveaux. À part à Bruxelles, les résultats des tests PCR arrivent de plus en plus rarement en moins de 24 heures. Cela ralentit le processus de la recherche des contacts par les traceurs, qui sont de toute façon trop peu nombreux pour suivre le rythme, surtout côté flamand.

Perdus, de nombreux Belges font appels à leur médecin généraliste pour obtenir les fameux codes qui permettent de se faire tester et de sortir au plus vite de quarantaine. Résultat, les médecins sont eux-mêmes débordés et n’ont plus le temps de soigner les « vrais » malades qui présentent des symptômes.