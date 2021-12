Coronavirus: le port du masque en primaire continue de diviser

Masque ou non dans le fondamental ? Suite des débats qui agitent la sphère publique et politique, dans un contexte de flambée épidémique. Alors que la Flandre l’impose dès la 5e primaire, la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) a répété sa position mercredi sur les ondes de Bel RTL : pour elle (et son parti), le masque n’est utile que s’il est bien porté, ce qui pose problème pour des enfants de 10 ou 11 ans.