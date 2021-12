Proximus envisage une entrée en bourse atypique pour TeleSign

Le cours de bourse de Proximus – qui est au plus bas depuis des mois – a repris un peu de couleur ce mercredi (+ 5 %). Les marchés financiers ont réagi positivement à une révélation de Merger Market, une publication spécialisée en fusions et acquisitions, indiquant que l’entreprise cherchait à coter en bourse sa filiale TeleSign. Sans détailler précisément ses intentions, Proximus a confirmé dans la soirée avoir « entamé des discussions préliminaires concernant une éventuelle transaction stratégique impliquant TeleSign » et reconnu qu’une cotation était l’une des pistes explorées, tout en précisant « vouloir conserver une participation majoritaire ».