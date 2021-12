La situation sanitaire devient critique dans les écoles

Les écoles du nord et du sud du pays doivent faire face à une envolée de cas rendant difficile l’organisation du temps scolaire. Selon le dernier baromètre du Segec, l’absentéisme des enseignants et des élèves a pratiquement doublé en deux semaines seulement dans l’enseignement maternel et primaire.

La situation sanitaire se détériore de jour en jour dans les écoles du pays. Tous les voyants sont au rouge : nombre de classes fermées, contaminations chez les 0-9 ans, taux d’absentéisme. Les absents se font de plus en plus nombreux, tant chez les élèves que chez les enseignants. Les vacances de Toussaint n’ont pas été suffisantes pour « refroidir » le système. « On assiste à une explosion de cas dans différents établissements. On ne tiendra jamais jusqu’à Noël », entend-on ici et là.