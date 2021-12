Tennis: la WTA suspend tous ses tournois en Chine en raison de l’affaire Peng Shuai

Les choses sont désormais claires pour le CEO de l’association de tennis féminin Steve Simon qui a déclaré que la situation était inacceptable. Il a donc décidé, avec l’accord des différents membres, « la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris à Hong Kong. En toute bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes d’y concourir alors que Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a apparemment subi des pressions pour contredire son allégation d’agression sexuelle. Compte tenu de l’état actuel des choses, je suis également très préoccupé par les risques auxquels tous nos joueurs et notre staff pourraient être confrontés si nous organisions des événements en Chine en 2022. »

À travers ce communiqué, il a d’ailleurs tenu à faire passer un message : « Pour protéger davantage Peng et de nombreuses autres femmes à travers le monde, il est plus urgent que jamais que les gens s’expriment. La WTA fera tout son possible pour protéger ses joueurs. Ce faisant, j’espère que les dirigeants du monde entier continueront de s’exprimer afin que justice soit rendue à Peng et à toutes les femmes, quelles que soient les ramifications financières. »