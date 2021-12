Formation des enseignants: les études passent de 3 à 4 années

La formation de tous les enseignants du maternel et du tronc commun passera de 3 à 4 ans, et les futurs professeurs seront désormais formés via une co-diplomation.

Comme le prévoyait déjà le décret de février 2019, la formation de tous les enseignants du maternel et du tronc commun passera de 3 à 4 ans, et les futurs professeurs seront désormais formés via une co-diplomation entre les hautes écoles, les universités et les écoles supérieures des arts. Le texte précise également les domaines de compétences génériques à développer, quelle que soit la filière suivie, par tous les futurs enseignants francophones, permettant de répondre aux besoins de la mise en œuvre du Pacte pour un enseignement d’excellence.

Par ailleurs, l’étudiant devra dorénavant réaliser un stage de longue durée au cours d’une année scolaire / académique. Ce stage – qui comptera pour une partie significative des crédits d’études dédiés à la pratique – se tiendra de préférence au sein du même établissement. Il permettra à l’étudiant, par des heures de stage effectuées en classe, mais aussi par exemple, dans le cadre du travail collaboratif au sein de l’équipe éducative de l’établissement de stage, se préparer à devenir autonome et de faciliter son entrée dans la carrière d’enseignant.