Prisons: à l’aune de nouvelles grèves, les travailleurs externes en milieu carcéral réclament un accès garanti aux détenus

Les agents pénitentiaires des prisons bruxelloises débraient de nouveau. Déjà fortement privées d’accès aux détenus à cause de la crise sanitaire, les institutions de soutien aux détenus et ex-détenus disent subir lourdement les conséquences des arrêts de travail. Sans jeter la pierre aux grévistes.

Voilà le personnel des trois prisons bruxelloises (Saint-Gilles, Forest, Berkendael) à nouveau prêt à se croiser les bras, alors qu’un préavis de grève courant de ce mercredi soir jusqu’à vendredi 3 décembre à 22 heures prend son effet. Aux racines de ce mouvement de colère, selon Laurent Lardinois de la CGSP-Prisons, l’incapacité de l’administration pénitentiaire à mettre à exécution un plan de « délestage » convenu au niveau de la prison de Saint-Gilles, où les murs craquent sur fond de surpopulation carcérale et de carences en personnel. Pas plus tard que la semaine dernière, le bourgmestre de la commune Charles Picqué (PS) a pris un arrêté pour empêcher toute nouvelle arrivée sur le site de la maison d’arrêt tant que le problème de surpopulation persiste. « On est monté jusqu’à alors que la limite est fixée à 850 maximum » nous explique le syndicaliste. « L’arrêt du bourgmestre, ça a certes produit un petit effet, mais ça fait aussi tache d’huile dans les autres prisons.