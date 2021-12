La leçon d’Afghanistan pour l’Otan: la mission a «dérivé»

L’Otan a achevé son auto-critique : un examen de ce qui a fonctionné au bilan des 20 ans d’engagement en Afghanistan, ce qui n’a pas fonctionné – et l’impact de ces constats sur les futures missions. Un rapport a été présenté par le secrétaire général de l’Otan aux Alliés, réunis à Riga (Lettonie) mardi et mercredi, au niveau des ministres des Affaires étrangères des 30 pays membres.

Le rapport restera toutefois confidentiel, hormis quelques bribes livrées par Jens Stoltenberg. En bref : l’Otan s’est laissée « dériver » dans une mission beaucoup trop vaste pour elle : l’édification de la nation afghane. « Cette tâche plus vaste s’est avérée beaucoup plus difficile. Nous devons donc veiller à ce que nos niveaux d’ambition restent réalistes », dit le « SecGen », tout en plaidant pour que l’Otan reste « prête, une fois de plus, à mener de grandes opérations »…