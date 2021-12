Le grand désordre du covid

Allez y retrouver votre latin… C’est un peu comme si on avait perdu le petit guide pratique du covid, ou plutôt comme si on nous l’avait soudain changé.

Jugez plutôt. Le Covid Safe Ticket qui nous ouvre depuis quelques mois les portes des cafés, des restaurants, des salles de spectacle, etc., est soudain invalidé en justice – mais seulement dans une Région pour l’instant. On l’applique toujours, mais pour combien de temps ? La façon de tester est également modifiée : à nous désormais de prendre nos tests et nos contacts en main. Les vaccinés sont, eux, moins totalement protégés qu’on ne l’imaginait ou qu’on nous l’avait dit (promis) et alors que la troisième dose est injectée à la vitesse de l’éclair, on découvre qu’elle pourrait ne pas suffire contre le déjà fameux omicron.