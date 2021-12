Au caractère, le FC Bruges enfonce Genk en Coupe de Belgique

Au bout du suspense (3-3 ; 3-5 aux tirs au but), le Club Bruges s’est imposé une deuxième fois consécutivement sur la pelouse de Genk. Les Blauw en Zwart reprennent doucement confiance et éliminent surtout le tenant du titre, qui nage en pleine crise.

Trois jours après leur affrontement à bâtons rompus en championnat (2-3), Genkois et Brugeois ont remis le couvert à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Un choc qui a permis aux Blauw en Zwart de confirmer leur (léger) regain de forme et qui a enfoncé les Limbourgeois un peu plus dans le doute. Si l’aventure continentale des Brugeois a pris du plomb dans l’aile depuis la débâcle contre Leipzig, les joueurs de Philippe Clement avaient à cœur de poursuivre leur saison (au minimum) sur deux tableaux. En décrochant leur ticket pour les quarts de finale d’une épreuve qu’ils n’ont plus remportée depuis 2015 (!), ils ont repris quelque peu confiance en leurs capacités après un mois de novembre compliqué.