Manifestation des taxis: plusieurs centaines de taxis bruxellois ralentissent le trafic dans la capitale

Comme annoncé, le secteur des taxis se mobilise en front commun afin de bloquer la circulation dans la capitale. Les chauffeurs de taxis se sont rassemblés à compter de 06h du matin au niveau des ronds-points Meiser et Schuman, bloquant progressivement la circulation à ces endroits.

Les voitures ont commencé à se mettre en mouvement un peu avant 08h en direction du centre. Elles ont bloqué la circulation sur leur passage, notamment les tunnels Reyers-Centre, Tervuren et Cinquantenaire. Les deux cortèges se sont rejoints autour de la rue de la Loi, de la rue Belliard et de la petite ceinture. Un arrêt symbolique a été marqué à ce niveau devant le cabinet du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort.

À lire aussi Uber: vives tensions au sein de la majorité bruxelloise

« On s’excuse auprès des gens qui sont bloqués dans la circulation, mais ils doivent en tant que citoyens aussi s’intéresser à ce à quoi on assiste : la justice tranche et le politique veut déjuger », a commenté le secrétaire général de la Fédération bruxelloise des taxis (BTF), Sam Bouchal.

« Ce serait un dangereux précédent pour la séparation des pouvoirs. Si les députés valident un système individualiste comme le modèle d’Uber, on se dirige à grand pas vers la fin du financement de la sécurité sociale, ciment solidaire des sociétés civilisées. Si les plus forts ne soutiennent plus les plus faibles, c’est la loi de la jungle », met-il en garde.

« Avec la pandémie, on a vu au combien il était essentiel de financer les soins de santé. Ces multinationales si populaires auprès de nos jeunes s’extirpent de l’impôt et des cotisations patronales en disant que chaque chauffeur est son propre patron. Elles sapent ainsi nos systèmes de solidarité, qui financent la santé, l’enseignement, la culture… », développe encore Sam Bouchal.