Manifestation des taxis: plusieurs tunnels fermés ce jeudi matin à Bruxelles

Comme annoncé, le secteur des taxis se mobilise en front commun afin de bloquer la circulation dans la capitale. Si la place Meiser, qui était bloquée à la circulation depuis 6 h 30, est rouverte à la circulation depuis 9 h 15, le rond-point Schuman est lui toujours perturbé, et ce depuis 7 h. En conséquence, les tunnels Reyers-Centre (à la fin de l’E40), Tervuren et Cinquantenaire sont fermés à la circulation, indique Bruxelles-Mobilité sur son compte Twitter.

Deux rassemblements distincts étaient prévus à compter de 6 heures du matin au niveau de la place Meiser et de la place Schuman. Les manifestants se mettront en route entre 7 h 30 et 8 heures. Ils viseront dans un premier temps à bloquer l’axe de pénétration de l’E40 près de la place Meiser et par ailleurs la rue de la Loi et ses tunnels du côté de la place Schuman. Ils se dirigeront ensuite vers la petite ceinture. Le premier groupe devrait emprunter la chaussée de Louvain pour ce faire.

À lire aussi Uber: vives tensions au sein de la majorité bruxelloise

Les lieux de blocage sont susceptibles d’évoluer en cours de route. Les perturbations du trafic devraient durer au moins jusqu’en début d’après-midi, voire toute la journée.