Météo: l’IRM émet une alerte jaune sur plusieurs provinces

L’institut signale que dès la fin de nuit jeudi matin et jusqu’en soirée, des averses de neige se produiront en Ardenne et pourront former une couche de quelques cm. Elle approchera les 10 cm dans les zones les plus froides et les plus régulièrement touchées, comme en Hautes-Fagnes.

Dans cette région en particulier le restant de la nuit de mercredi à jeudi, les cumuls de précipitations pourront dépasser les 25 l/ m2 en 24 heures si bien que la situation pourrait être délicate à certains endroits. Sans compter le dégel qui s’est amorcé, observe l’institut.