«Bla bla bla»: la réponse du père de Lionel Messi face aux critiques sur son 7e Ballon d’Or

Jorge Messi, père et agent de l’attaquant argentin, n’en a que faire des critiques envers son fils.

Lionel Messi a soulevé lundi soir le 7e Ballon d’Or de sa carrière, et peut-être l’un des plus controversés. Nombreux observateurs critiquent l’attribution de ce prix à l’Argentin aux dépens de Robert Lewandowski, certains parlant de « scandale » et d’autres, de « décision incompréhensible ». Face à ce torrent de négativité, Jorge Messi a fait une sortie remarquée sur les réseaux sociaux pour soutenir son fils.

Sur Instagram, le père et agent de l’attaquant du PSG a publié un message court, mais sans ambiguïté. « Bla bla bla… continuez », a-t-il écrit, l’illustrant d’un cliché de son fils avec le Ballon d’Or entre les mains.